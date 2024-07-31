Эксперт назвал основные отличия Changan Hunter Plus от других пикапов

По возвращении из Карелии в Москву на пикапе Chаngan наш экипаж уловил глубинный смысл названия модели. Модный "рамник" Hunter Plus предлагает комфорт и утилитарные бонусы в объеме, превышающем минимальные требования сегмента.

© Российская Газета

Пикап Changan Hunter Plus - автомобиль неординарный. По мере знакомства с ним я укрепился во мнении, что автопроизводитель решил нарушить едва ли не все каноны сегмента и сделать пикап "не как у всех". Судите сами - дизайн, оформление и отчасти оснащение здесь выполнены по лекалам премиального сегмента. Вместо классических задних рессор применены пружины и неразрезной мост, дополненный тягой Панара, улучшающей управляемость.

Полноприводная трансмиссия реализована не как принято у большинства пикапов - с жестко подключаемыми передними колесами - а посредством электронномагнитной муфты, жонглирующей крутящим моментом, что типично для кроссоверов. Уверен, вам интересно будет узнать, как такой автомобиль проявил себя во время марш-броска из Москвы в карельский поселок Ихала и обратно.

В формате XXL

При внешних габаритах 5350х1980х1835 мм Changan Hunter Plus укладывается в рамки среднеразмерного сегмента. Иными словами, он не выглядит гигантом, подобным Toyota Tundra или Dodge RAM. Несмотря на это, он воспринимается как солидный и брутальный SUV, благодаря гипертрофированно крупным элементам экстерьера. Например, дверные ручки здесь попросту исполинские, решетка радиатора кричит о стремлении машины доминировать на дороге, а боковые подножки настолько широкие, что вызывают ассоциации со ступенями эскалатора.

В то же время Hunter Plus точно не назовешь неотесанным и тем более бюджетным. Здесь применена изящная и эффективная светодиодная оптика. В ручки передних дверей встроены клавиши системы бесключевого доступа, к которым, впрочем, можно и не прикасаться. Машина сама разблокирует замки и раскроет внешние зеркала, когда вы приблизитесь к ней с чип-ключом.

Или, к примеру, грузовая платформа с габаритами 1600х1595х500 мм. Она, как и сам кузов, не рекордных размеров, но очень грамотно обустроена. Задний борт снабжен амортизаторами, так что вы можете бросить открытую створку, и она плавно опустится в горизонтальное положение. Панель пола и внутренние поверхности бортов обработаны защитным и в то же время удерживающим от скольжения покрытием, что также очень удобно. Предусмотрены также и мощные крепежные проушины, а опциональная сдвижная шторка, которой был оснащен тестовый автомобиль, обеспечила нашей поклаже защиту от дождя и воришек. И, кстати, задний борт в отличие от ряда конкурентов запирается с ключа зажигания - опять-таки очень практичное решение.

Запаска закреплена под задним свесом. Посетовать можно разве что на отсутствие буксировочной петли или фаркопа в тыльной части машины, но для нашего экипажа, не планировавшего штурм серьезного "оффроуда", такие джиперские атрибуты не были особенно нужны.

Дорого-богато?

Салон поначалу вызывает ощущение, близкое к восторгу. Его лаконичные элементы выглядят породистыми и авангардными. Взять хотя бы кластер 12,3-дюймовой "приборки" и тачскрина, повернутый к водителю и стилизованный под раскрытую на середине книгу. Такой необычный изгиб вкупе с высоким качеством самих экранов защищает их от солнечных бликов, да и отпечатки пальцев табло практически не собирает.

Серо-коричневая цветовая гамма отделки вызывает ассоциации с автомобилями немецких и британских премиум-марок. Пластиковые детали приятны на ощупь. Фактура экокожи на поверку оказывается не самой дорогой, но кожзам все равно выглядит симпатично и солидно.

На этом фоне вызывает удивление, что модный мультируль с усеченным нижним сектором лишен регулировки по вылету, в диване не предусмотрен откидной подлокотник, а из сидений можно подогреть лишь передние кресла, да и то лишь если выбрать топовую комплектацию модели. Дивану можно "инкриминировать" и то, что его спинка ориентирована слишком уж горизонтально. Сидеть "по стойке смирно" много часов подряд утомительно. Зато на "галерке" просторно - "не жмет" ни в коленях, ни над головой.

Что касается передних кресел, здесь все гораздо "премиальнее". Во-первых, удобны сами сидушки, имеющие развитый профиль. Во-вторых, хватает электрорегулировок - 6 и 4 для левого и правого кресла соответственно. Широкий и глубокий бокс-подлокотник улучшает эргономику в еще большей степени. В любом случае, мне при росте 176 см удалось устроиться за "баранкой" с комфортом. Разве что руль хотелось подать на 3-4 см ближе к себе, чем это было технически возможно.

Фото: Борис Захаров/РГ

Функционал электронной начинки заслуживает отдельного внимания. Например, медиацентр поддерживает подключение гаджетов через фирменное приложение Changan. Систему кругового обзора очень удобно активировать клавишей на правой спице руля. Имеется и голосовой помощник. В физических кнопках при этом нет недостатка. Так, практически весь функционал климатической системы завязан на "кирпичики" клавиш на центральной консоли. Жаль только, что они мелковаты и смонтированы под таким углом, что нужную кнопку сразу не разглядишь.

Почти как кроссовер

2-литровый бензиновый турбоагрегат выдает 226 л.с. и 390 Нм, что делает Changan Hunter Plus самым мощным пикапом из поставляемых в РФ официально. Трансмиссия - еще один сильный аргумент. 8-диапазонный "автомат" ZF позволяет мотору в полной мере раскрыть свой потенциал.

При резком нажатии на "газ" коробка оперативно сбрасывает пару-тройку передач, и ускорение получается внушительным. Да и со старта, и при ускорении со средних скоростей этот немаленький и нелегкий "рамник" буквально "валит". Придраться можно разве что к эпизодически случающимся трансмиссионным рывкам, которые "автомат" допускает, если начинаешь ехать в рваном ритме. Расход бензина при движении по трассе со скоростью 130 км/ч составил в нашем случае порядка 10 л/100 км.

В городе можно рассчитывать примерно на 11-12 л/100 км. Для крупной рамной полноприводной машины - неплохой результат.

К слову, к тому, чтобы ехать на этом пикапе быстро, провоцирует и грамотно настроенная ходовая часть. Рулевое управление выполнено "длинным", в поворотах обод приходится основательно крутить, да и радиус разворота великоват. Зато руль буквально налит информацией, отзывчив, а усилие на ободе можно менять через меню мультимедиа.

Подвеску инженеры пытались настроить на максимальный комфорт с поправкой на сегмент пикапов. Как следствие, Hunter Plus легко сглаживает "мелочевку" и дорожные изъяны среднего калибра. Однако откровенно крупные выбоины отфильтровать столь же уверенно у подвески уже не получается. Мы убедились в этом сполна, пытаясь подъехать к одному из озер по изуродованному асфальту. Зато, несмотря на мягкие настройки, ходовую не пробить - энергоемкость достойна комплимента.

Что касается курсовой устойчивости, на высоких скоростях все зависит… от силы ветра. Если не задувает, можно уверенно держать крейсерские 145 км/ч (на трассе М11). Однако при боковом ветре и проезде фур дает знать о себе парусность, практически сходящая на нет, если сбросить скорость до 120 км/ч. Отдельное удовольствие - управлять этой машиной в связке поворотов. Мне трудно припомнить китайский, корейский или японский кроссовер, который рулился бы столь же интересно и предсказуемо. Пожалуй, сравнивать здесь можно только с Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class.

Ну и, конечно, на высоте полноприводный потенциал. Шайба на центральном тоннеле отвечает за переключение из заднего привода в полный. Ею же можно активировать понижающий ряд передач, а для по-настоящему сурового проселка имеется блокировка дифференциала заднего моста. Однако, на мой взгляд, важнее всего, что в полноприводном режиме 4WD Auto можно гнать по асфальту на серьезной скорости, не опасаясь, что машина уйдет с траектории на скользкой поверхности. Владельцы "одноклассников" с базовым задним и жестко подключаемым полным приводом о таком могут только мечтать.

За удовольствие ездить быстро, выбираться на бездорожье и при этом иметь цивильный интерьер с премиальными нотками придется выложить как минимум 3 479 900 рублей (за машину в начальной комплектации Сomfort).

Интересно, что в топовом исполнении Luxe за 3 529 9000 рублей вы получите практически тот же щедрый инструментарий (светодиодная оптика, ассистент сохранения полосы движения, видеорегистратор, кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ и многое другое), но вместо 17-дюймовых колес в топе будут 18-дюймовые, передние сиденья - с электроприводом и подогревом. Плюс две дополнительные боковые подушки безопасности.