ЖиФест 2024:  Праздник Автомобильной Культуры

ЖиФест – это мультиформатный фестиваль, ежегодно собирающий тысячи участников. Он ориентирован на любителей автомобилей ВАЗ, предоставляя платформу для демонстрации автомобилей, обмена опытом и участия в автоспортивных мероприятиях. На фестивале собираются настоящие профи своего дела, автолюбители и просто интересующиеся.

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Фестиваль не только показывает достижения в области автомобильной индустрии, но и способствует укреплению связей между участниками, делая акцент на взаимопомощи и дружбе в сообществе автолюбителей. ЖиФест превращается не только в праздник для автомобилистов, но и в значимое культурное событие, способствующее развитию автомобильной культуры в России. Это событие для всех, кто ценит скорость, технику и дух соревнований.

ЖиФест поддерживает развитие большого автомобильного сообщества и помогает талантам со всей России проявляться на фестивале. Фестиваль проходит ежегодно, и в этом году он состоится уже в восьмой раз 10 августа в Подмосковье (НКП "Русь"). Вход платный. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия https://vazfest.ru/desktop#tickets. Региональные представители обеспечивают организационную поддержку, а система скидок для удаленных регионов позволяет сделать более лояльным участие для жителей всей страны.

Фестиваль "ЖиФест" пройдет в живописной локации деревни Орлово. Добраться до места проведения можно на общественном транспорте: От метро «Домодедовская» или от остановки «Поселок Володарского» автобус и маршрутное такси № 367, остановка «Деревня Орлово». От г.Видное можно доехать до нас на автобусе № 29, остановка «Деревня Орлово». Ближайшая ж/д станция «Домодедово».

Программа Фестиваля:

- Выставки автомобилей: Гости могут увидеть редкие и эксклюзивные модели, а также современные тюнингованные автомобили.

- Дрифт-битвы и автокроссы: ЖиФест не только демонстрирует автомобили, но и погружает участников в автоспортивную культуру, предлагая испытать свои навыки на различных треках и испытать адреналин в дрифт-такси. Зрелищные соревнования подчеркивают динамичный характер мероприятия. Одним из главных событий фестиваля является дрифт-битва "Жигули против всех", где автомобили соревнуются в зрелищных заездах.

- Мастер-классы и развлечения: Участникам предлагаются различные активности, от картинга до музыкальных выступлений и выступлений знаменитых блогеров.

- Конкурсы и розыгрыши: На фестивале ЖиФест проводится большое количество конкурсов на сцене и стендах партнеров. Также каждый год проводится розыгрыш автомобиля, и в 2023 году победитель уехал на ВАЗ 2105. В 2024 году будет разыгран ВАЗ 2106

Как проходил фестиваль в предыдущих годах, а также узнать подробности и тайминг мероприятия можно на официальном сайте