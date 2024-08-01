Российских водителей предупредили о новой схеме угона машин

В России появился новый способ угона автомобилей. Тысячи автовладельцев рискуют остаться без машины. Число угонов автомобилей по VIN-номеру медленно, но верно растёт. Идентификационный номер автомобиля позволяет делать ключи к иномаркам.

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После ухода сертифицированных дилеров из России, автолюбителям стало гораздо сложнее получать ключи по утере, так как это требует доступа к программному обеспечению производителя, а доступ заблокирован. И теперь есть реальная проблема по созданию дубликатов и их привязке к машинам.

Но с появлением умельцев, которые могут заказать оригинальные ключи у зарубежных производителей или перепрошивать автомобильные блоки, что подвергает автомобиль высокому риску угона, проблема приобрела совсем другой окрас.

Уникальный 17-значный VIN-номер содержит полную информацию о машине и используется производителями для выпуска дубликатов ключей. Сейчас в России для получения дубликата достаточно найти по объявлению или через знакомых человека, который вряд ли поинтересуется документами на владение автомобилем. Всего лишь будет нужно предоставить VIN и оплатить услугу. Таким образом, владелец машины своими руками в буквальном смысле откроет преступнику свой автомобиль.

Усложнить угонщикам жизнь можно физическим закрытием VIN-номера, но это не решит проблему полностью. Получить доступ к информации о VIN можно через интернет-сервисы, заплатив некоторую сумму.