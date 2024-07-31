Появились новые фото кроссовера Citroen Basalt

Свежий паркетник отличился не только кузовом, но также расширенным списком оборудования. Техника же наверняка перешла с родственного бюджетника C3 Aircross.

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Индийское подразделение Citroen продолжает подогревать интерес к новому кросс-купе Basalt. Видеотизеры серийной пятидверки выложили в Сеть в середине июля. На прошлой неделе компания поделилась полноценными фирменными изображениями, однако «личико» модели тогда не показали. Теперь же опубликован ролик, в котором Citroen Basalt запечатлен со всех сторон. Кроме того, на свежих кадрах можно рассмотреть заднюю часть салона.

Напомним, Базальт «вырос» из одноименного концепта, который дебютировал в марте текущего года. «Купе» является третьей моделью проекта C-Cubed, разработанного специально для небогатых рынков. Этот паркетник присоединится к хэтчбеку Citroen C3 и кроссоверу C3 Aircross (не путать с одноименными моделями для Европы), выпуск которых уже ведется в Индии и Бразилии. К слову, в Южной Америке «купе» тоже обязательно появится, только чуть позже.

Товарный кроссовер почти полностью сохранил дизайн своего предвестника, разве что неокрашенный пластиковый обвес сделали матовым вместо глянцевого. Корма, разумеется, оригинальная, а вот спереди Citroen Basalt повторил родственный Citroen C3 Aircross с традиционным кузовом. Впрочем, собственная фишка у индийского кросс-купе все же имеется: ему положены светодиодные фары, тогда как стандартный паркетник предложен исключительно с галогенками. Размеры Базальта все еще не раскрыты. Скорее всего, он близок к Citroen C3 Aircross. Длина последнего (в индийской спецификации) составляет 4323 мм, колесная база – 2671 мм.

Благодаря тизерам мы знаем, что переднюю часть интерьера кросс-купе оформили в едином ключе с C3 Aircross. Базальту тоже достались цифровая приборка и мультимедийная система с крупным «парящим» планшетом. При этом новинка богаче: вместо обычного кондиционера с шайбами паркетник имеет климат-контроль с кнопочным пультом, между передними сиденьями установлен бокс-подлокотник (у C3 Aircross подлокотник прилеплен к водительскому креслу).

Что же касается галерки, то у Citroen Basalt кнопки электростеклоподъемников расположены в привычных местах – на дверях, а воздуховоды для задних пассажиров установлены на торце центрального тоннеля. У C3 Aircross клавиши стеклоподъемников задних дверей расположены за рычагом стояночного тормоза, а задние воздуховоды есть лишь у семиместной версии – они крепятся к потолку.

Технику кросс-купе наверняка разделило с родственником. Таким образом, в Индии Базальт предложат с бензиновой турботройкой 1.2 (110 л.с.) в сочетании с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Бразильцам же кроссовер будет доступен с трехцилиндровым турбомотором 1.0 от Fiat, который традиционно для этой страны работает как на бензине (125 л.с.), так и на этаноле (130 л.с.), там модель укомплектуют вариатором. Привод в любом случае только передний.

Премьеру индийского Citroen Basalt проведут 2 августа. Тогда же могут объявить цены. «Традиционный» кроссовер Citroen C3 Aircross в Индии сейчас стоит от 999 000 рупий (около 1,03 млн рублей по текущему курсу). Но «купе», вероятно, будет дороже.