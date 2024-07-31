Эксперт назвал частые ошибки при замене свечей зажигания

Naavtotrasse назвал важные нюансы при замене свечей зажигания. Перед самой процедурой будет полезным провести предварительную чистку свечных колодцев сжатым воздухом, но это можно сделать только на сервисной станции (как вариант — в шиномонтажной мастерской).

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Важно помнить, что свежие свечи нужно ставить при определённом межсервисном пробеге: оптимальный промежуток подскажет сервисная книжка. Если таковой нет, регламент обслуживания автомобиля легко найти на профильных сайтах (или даже фирменной страничке марки).

Как уточняет Naavtotrasse.ru, при замене свечей важен правильный момент затяжки: скажем, если «перетянуть» деталь, она может обломиться. А извлечение такого обломка — не самая простая задача. Впрочем, иногда обламываются просто некачественные «воспламенители».

Между тем, авторитетный эксперт также рассказал, как распознать поддельную запчасть. В последнее время продавцы деталей, мастера автосервисов и рядовые автомобилисты отмечают наплыв контрафакта.