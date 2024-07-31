В каких версиях будут продавать полноприводный «Соболь NN»

У полноприводного «Соболя NN» будет 5 типов кузова. В продажу пойдёт максимально широкая гамма вариантов, куда войдут цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, а также бортовой грузовик и простое шасси безо всяких надстроек.

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В базовую комплектацию включены штатная медиасистема, парктроники, а также полноценная система климат-контроля. Продолжают список полный набор обогревов: лобового стекла, боковых зеркал, сидений и руля.

Пока выпускаемые машины оснащаются только одним силовым агрегатом — 150-сильным 2,5-литровым турбодизелем, с которым идёт 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — подключаемый полный.

Максимальный крутящий момент мотора составляет 420 Н∙м, притом при 1000 об/мин доступны 305 Н∙м. Также стоит отметить очень «короткую» (5,065) первую ступень коробки и «ультракороткую» понижающую передачу (2,82).

Благодаря такому подбору передаточных чисел и внушительному моменту на малых оборотах внедорожник сможет уверенно ползти по серьёзному бездорожью буквально «со скоростью гусеницы».

Как ранее рассказал редакции Quto представитель Горьковского автозавода, сейчас «Соболь NN 4х4» выпускается серийно. В компании хотят накопить запас таких автомобилей, чтобы передать каждому дилеру по нескольку машин.