Один хозяин: в Минске продают прекрасно сохранившуюся «копейку»

На продажу выставили ранний ВАЗ-2101, которой владел один человек. Седан купили за 5500 советских рублей. К машине прилагается оригинальная сервисная книжка, в которой есть прекрасно читаемая запись из магазина по 2-му переулку Козлова, 24.

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ВАЗ-2101 выставлен на продажу по цене $8000 — это равноценно 25 073 белорусских рублей (690 000 российских). Стоит заметить, что первые шесть автомобилей «Жигули» были собраны 19 апреля 1970 года, так что перед нами — действительно ценный экземпляр «копейки».

Пробег 53-летнего автомобиля составляет 93 841 километр. «Ровесница, но выглядит лучше меня», — отмечает женщина, что продаёт машину. Также автор объявления отмечает, что машина — домашнего хранения, так как гараж расположен на первом этаже частного дома.

Между тем, в российской столице на продажу выставили лимузин ЗИЛ-41047 из последней партии — это автомобиль 2007 года выпуска.