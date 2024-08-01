Почему электромобили так дорого стоят

Причины, по которым электромобили стоят дороже машин с ДВС. С одной стороны, обслуживание электромобилей стоит дешевле, потому что нет необходимости регулярно обслуживать двигатель внутреннего сгорания, который требует за собой ухода. Но с другой стороны, цены на электрокары выше при первичной продаже. Но поскольку электромобили всё ещё остаются относительно новым транспортом по сравнению с привычными моделями, в долгосрочной перспективе стимулы переплачивать не оправдывают себя.

© Quto.ru

Дорогой ремонт

Теоретически меньшее количество движущихся частей в электромобилях должно привести к повышению их надёжности. Однако технология, необходимая для производства энергии для этих автомобилей, всё ещё новая. Это приводит к тому, что некоторые EV сталкиваются с большим количеством механических неисправностей. В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые за столетие превратились в то, что мы имеем сегодня, современные EV начали набирать обороты только в начале 2010-х гг. Из-за нехватки стандартизации и навыков, ремонт электромобилей не так прост, как обслуживание ДВС в ближайшем гараже. Для электромобиля приходится искать специализированные сервисы с подготовленным персоналом. Но таких СТО ещё мало. Из-за этого ремонт некоторых электрокаров становится слишком дорогим.

Стоимость батареи

Одним из ключевых компонентов электромобиля — аккумуляторный блок. Именно он стоит дороже всего, и именно с ним может возникнуть наибольшее количество проблем.

Батарея играет важнейшую роль в трансмиссии автомобиля, обеспечивая питание электромоторов. В отличие от традиционных компонентов двигателя, электромоторы обычно не перестают работать внезапно, а деградируют со временем. Постоянное использование и перезарядка постепенно снижают эффективность батареи. Именно по этой причине при вторичной и последующих перепродажах электромобили так активно теряют в цене.

Более серьёзной проблемой, которая становится всё более заметной, является возможность полного выхода из строя или даже возгорания батарей из-за перегрева. Поскольку литийионные батареи изготавливаются из легковоспламеняющихся материалов, шансы на перегрев не так уж и малы. Риск деградации и перегрева ещё больше возрастает в тёплом климате.

© Mercedes-Benz

Зависимость от новых технологий

Проблемы с надёжностью электромобилей могут проявляться не только в моторах и батареях, но и в их современных внутренних технологиях. Например, в мае 2022 года Tesla была вынуждена провести отзыв четырёх разных моделей из-за ошибки дисплея. Mercedes-Benz тоже сталкивается с проблемами огромного экрана MBUX, в который зашиты все опции.

Электронные технологии, которые подвержены сбоям, открывают ещё одну дверь для потенциальных неисправностей, которые гораздо сложнее устранить по сравнению с привычными нам аналоговыми элементами управления. Если в обычном автомобиле с ДВС, не перегруженном электроникой, выйдет из строя электрорегулировка кресла, то водителю будет просто неудобно добираться до ближайшего сервиса. А когда-то выходит из строя какой-то электронный блок на электрокарах, повышаются шансы вызывать эвакуатор и добираться до специализированного сервиса уже не своим ходом.

Большее количество проблем по сравнению с ДВС

Согласно недавнему исследованию Consumer Reports, владельцы электромобилей сталкиваются с проблемами своих машин на 79% чаще, чем водители традиционных машин.

В ходе исследования было проанализировано 330 тыс. автомобилей по 20 различным направлениям, включая электродвигатели, трансмиссию, утечки и информационно-развлекательные системы. Несмотря на первоначальные ожидания, что отсутствие определённых компонентов повысит надёжность, выяснилось, что у электромобилей сбои случаются чаще.