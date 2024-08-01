Почему АЗС выгоднее торговать «девяносто вторым», чем «девяносто пятым»

Эксперт Арефьев объяснил, как изменение котировок сказывается на ценниках АЗС. Рентабельность продаж Аи-92 выше, чем Аи-95, отмечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петр Арефьев. При этом эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», что изменение биржевых котировок может отразиться на розничных ценниках только через 1-2 месяца.

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Если топливо на биржевых торгах подешевело на несколько процентов, это вовсе не значит, что владельцы АЗС снизят цены на аналогичную величину, отмечает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на доцента департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России.

В свою очередь, президент Независимого топливного союза Павел Баженов уверен, что существующая система регулирования розничного рынка топлива работает иначе: она, по мнению эксперта, держится на неформальных договорённостях относительно ценовой политики крупных нефтяных компаний.

Между тем, эксперт назвал дешёвую деталь, которая увеличивает расход бензина.