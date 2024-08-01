Эксперт Кадаков: автомобили начнут постепенно дорожать с августа

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков поделился своим мнением относительно ситуации с подорожанием автомобилей: он рассказал в беседе с РИА Новости, что цены начнут корректировать в августе, но не на все модели и комплектации одинаково.

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"Я думаю, что с августа потихонечку начнут превентивно вкладывать утильсбор в цену машины. Но не весь, а постепенно. Полагаю, будут даже разбивать его по разным комплектациям. Например, цену на базовую версию сохранить, а на комплектацию повыше - накинуть", - цитирует агентство автоэксперта.

Кадаков отметил, что характер корректировки также может зависеть от дилера - от наличия в его доступе готовых к продаже автомобилей.

Эксперт считает, что эффект от повышения стоимости автомобилей покупатели прочувствуют к декабрю, до конца года подорожание на массовые легковушки может составить 10%.

Подорожание связано с возможным повышением утильсбора в октябре, который затем будет индексироваться поэтапно до 2030 года. Мера направлена на принятие иностранными компаниями инвестиционных решений по локализации производства на территории РФ.