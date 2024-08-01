Эксперт объяснил, опасно ли ездить на авто, если появилась ржавчина на тормозах
Директор по послепродажному обслуживанию автомобилей "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов рассказал "Российской газете", опасно ли ездить на машине, если появилась ржавчина на тормозных дисках.
"Ржавчина бывает разной, разбираем варианты.
Автомобиль эксплуатируется регулярно, и тормозная система полностью исправна. После дождя, влажной погоды или нескольких дней стоянки автомобиля тормозные диски покрываются "желто-красным" налетом, ржавчиной - это нормально.
В этом случае после начала движения нескольких первых торможений слышен повышенный шум работы тормозных механизмов, иногда свист. Это обычная работа тормозной системы, и через несколько торможений шум должен пройти, а тормозные диски очиститься.
Другой вариант - когда мы эксплуатируем автомобиль, а тормозные диски остаются ржавыми по всей рабочей поверхности или частично. Это говорит о том, что тормозная система неисправна или тормозные диски изношены.
В случае, если часть тормозного диска ржавая, то эффективность соприкосновения материалов тормозной накладки и поверхности диска снижена. Соответственно, усилие на педаль тормоза может быть увеличено, как и тормозной путь автомобиля и время остановки.
Рекомендации для профилактики появления ржавчины простые. Во-первых, место хранения автомобиля должно быть сухое, с эффективной вентиляцией. Во-вторых, по возможности следует выезжать на машине регулярно, чтобы диски самоочищались. В-третьих, всегда нужно использовать качественные запасные части тормозной системы", - отметил специалист.
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