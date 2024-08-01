Chery Tiggo 7 Pro Max вошел в Книгу рекордов России

Chery Tiggo 7 Pro Max наматывал круги по ЦКАД и попал в Книгу рекордов России. Китайский кроссовер преодолел 12 414 километров в рамках публичных ресурсных испытаний силового агрегата, практически не останавливаясь пять дней. Короткие остановки можно было делать только раз в два часа для смены водителя и на дозаправку после каждых 500 километров. Представители Книги рекордов России следили за тестами онлайн и зафиксировали достижение: «наибольшее расстояние, непрерывно преодоленное на автомобиле (со сменой водителей и дозаправкой) за пять суток».

© Motor.ru

В испытаниях участвовал обновленный Tiggo 7 Pro Max, который вышел на российский рынок в конце июня. У него дизайн экстерьера в стиле гибридного Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid с наклонными динамическими линями в секциях переднего бампера и модернизированный салон с изогнутой цифровой консолью на передней панели, объединяющей два экрана по 12,3 дюйма каждый. Любопытная деталь интерьера — рычаг коробки передач из прозрачного пластика с огранкой, напоминающей хрусталь.

Ресурсные испытания модели начались утром 22 июля и завершились 27 июля, в них участвовали три автомобиля. Они останавливались каждые два часа для смены водителя и каждые 500 километров для заправки. Глушить двигатели можно было только на АЗС, поскольку этого требует регламент заправочных станций. «При подготовке к испытанию никакой дополнительной подготовки автомобили не проходили, также была исключена установка дополнительного оборудования», — уточнили организаторы.

Под капотом у обновленного Tiggo 7 Pro Max бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, который работает в связке с семиступенчатым «роботом». Отдача двигателя составляет все те же 150 лошадиных сил, что и раньше, работает он на бензине АИ-92 и потребляет в смешанном цикле 7,7 литра на 100 километров. Разгон с места до «сотни» занимает чуть меньше 10 секунд.

Уже в «базе» кроссоверу положены18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, камера заднего вида и задние датчики парковки, ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль и круиз. Цены стартуют с отметки 2 670 000 рублей и достигают 3 120 000 рублей.