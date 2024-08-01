Эксперт рассказал, когда на машине нужно делать «сход-развал»

Регулировку углов установки колес (в просторечии «сход-развал») на автомобиле нужно обязательно проводить после ремонта подвески. Об этом сообщает «Авто Mail.Ru» со ссылкой на руководителя отдела качества продукции и технического обучения компании «Мотор-Плейс» Максимильяна Павлова.

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«Новые узлы имеют немного другие геометрические размеры по сравнению со старыми и изношенными. Поэтому проверку и регулировку углов установки колес рекомендуется выполнять после любого ремонта или замены элементов подвески», — рассказал Павлов.



По его словам, регулировка углов установки колес требуется даже после простых работ, наподобие замены сайлентблоков или шаровых опор, поскольку параметры установки колес имеют очень точное значение.

В зависимости от конструкции автомобиля, регулировке могут подлежать развал, схождение и кастер (продольный наклон оси поворота автомобиля — «Газета.Ru»), либо некоторые из этих параметров.