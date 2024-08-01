За сокрытие ГРЗ будут отбирать права

Водителей будут лишать прав до 1,5 лет за сокрытие госномеров автомобиля.

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Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности для водителей, управляющих транспортными средствами со скрытыми госномерами и без них. По мнению авторов инициативы, «действующая модель правового регулирования недостаточно эффективна».

Для сравнения: если в 2018 году в РФ выявили 70 567 случаев сокрытия номерных знаков, то в 2021 году таких зафиксировано более 110 тыс., а в 2023 году – почти 112 тыс. После принятия поправок избежать ответственности за скрытые номера уже не получится. Заместитель председателя Московского профсоюза полиции Павел Корнеев уточняет, что современные камеры фотофиксации способны определять номера по выпуклостям на табличке, считывая номер по силуэту буквенно-числовой комбинации. Это значит, что даже за частичное удаление нанесенного покрытия со знака нарушитель не избежит наказания.

«Существуют специальные наклейки с люминесцентной краской, якобы сбивающие с толку средства автоматической фиксации нарушений ПДД. Они открыто продаются в интернете, но для запутывания камер совершенно неэффективны», – объясняет эксперт.



Что касается машин-двойников – речь идет о дубликате госномера официально зарегистрированной машины, который злоумышленники используют на своем автомобиле, а штрафы получает реальный собственник транспортного средства.

«Современные комплексы определяют не только номерные знаки, но и марку, модель и даже цвет кузова автомобиля. Если подменный регзнак не соответствует оригиналу машины, на которой он официально установлен, то система «Поток» легко отследит нарушителя, и его довольно быстро задержат сотрудники ГАИ. Если же «подменка» полностью совпадает с автомобилем-исходником, то для выявления такого водителя потребуется дополнительное время. Процесс ускоряется после заявления в полицию от настоящего автовладельца», – отмечает эксперт.



За повторное совершение действий, противоречащих требованиям ч. 2 ст. 12.2 КоАП, предусмотрена ответственность в виде лишения водительского удостоверения на срок до 1,5 лет. Корнеев убежден, что ужесточение мер за использование подложных или скрытых номеров будет способствовать снижению нарушений ПДД.