Эксперт рассказал, что будет с Haval Dargo X через полтора года эксплуатации

Журнал "За рулем" проехал на кроссовере Haval Dargo X 15 тысяч км, а общий пробег машины составил 25 тысяч км. Эксперт издания рассказал, что ждет автомобиль через полтора года эксплуатации.

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Как отмечает специалист, расход моторного масла оказался незаметен. При этом мотор у машины вполне бодрый. Что касается робота, то небольшие рывки появились на жаре более +30°С в пробках.

Тест с роликовыми платформами показал очень хорошие внедорожные способности кроссовера.

За полтора года эксплуатации автомобиль получил только пару небольших сколов на передней кромке капота. Ржавчины нигде обнаружить не удалось.

Зимой в среднем режиме машина потребляла 12 литров бензина.

А если говорить о стоимость ТО, то дилеры запросили от 16 до 24 тысяч рублей.

В России цена на Haval Dargo X лежит в диапазоне 3 249 000 - 3 599 000 рублей без учета акций.

Ранее "РГ" сообщала, что новый Haval H5 появился у российских дилеров.