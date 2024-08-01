Спрос на новые автомобили у российских дилеров вырос за I половину 2024 года на 44,6%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 года. Лидерами по спросу стали российские и китайские марки легковых авто, а самой популярной моделью – ВАЗ (LADA) Granta.

По данным Авито Авто, число дилеров, предлагающих автомобили на платформе, в I полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 29,4%. Предложение же новых автомобилей от дилеров выросло год к году на 67%.

В топ-5 предложения новых автомобилей, представленных на Авито Авто дилерами, по маркам лидирует Chery: доля авто этого бренда в предложении составила 13,9%, а прирост числа объявлений за год кратный – 102,9%. На втором месте – ВАЗ (LADA), занявшая 13,4% от всех предложений дилеров. Год к году число объявлений о продаже авто этой марки увеличилось на 31,6%. Третью строку занимает Geely с долей 10,8% при четырехкратном росте предложения за год. Далее идет Haval: его доля составила 10,4%, а рост – 80,1%. Замыкает пятерку лидеров Changan, чья доля 7,2% при росте числа объявлений более, чем в три раза.

Лидером по спросу среди марок безоговорочно является ВАЗ (LADA), получившая 29,3% от общего спроса на новые автомобили у дилеров на платформе. На втором месте расположилась Chery с 7,2%, а на третьем – Haval с 7,1%. Четвертую строчку занимает Geely – 6,2%, пятую – Changan с долей спроса среди брендов 6,0%.

Самой востребованной среди моделей стала ВАЗ (LADA) Granta: ее доля в спросе – 11,0%. На втором месте – ВАЗ (LADA) Niva Legend с 6,9%, а на третьем – ВАЗ (LADA) Vesta с 6,1%. Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Haval Jolion и OMODA C5, получившие 3,3% и 2,7% от спроса соответственно. Также в топ-10 входят ВАЗ (LADA) Niva Travel, «Москвич» 3, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro и GAC GS8. Наиболее динамично растет спрос на LADA Vesta – более чем в четыре раза год к году.

Топ-10 моделей по спросу на новые автомобили у дилеров, I полугодие 2024 г., вся Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросе на дилерские автоСредняя цена1, руб.ВАЗ (LADA)Granta11,0%1 018 000ВАЗ (LADA)Niva Legend6,9%1 015 000ВАЗ (LADA)Vesta6,1%1 592 000HavalJolion3,3%2 469 000OMODAC52,7%2 950 000ВАЗ (LADA)Niva Travel2,4%1 286 000Москвич32,2%2 115 000CheryTiggo 7 Pro Max2,1%2 950 000CheryTiggo 4 Pro2,0%2 456 000GACGS81,5%4 400 000