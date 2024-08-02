Теперь официально: Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda

Mitsubishi подтвердила, что войдет в альянс с Nissan и Honda. Слух, появившийся на этой неделе, оказался правдой: Mitsubishi и Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, создадут еще одно объединение — уже чисто японское. Известно, что Nissan совместно с Honda будет работать над программным обеспечением автомобилей, а также вместе разрабатывать электрокары. Mitsubishi, на треть принадлежащая Nissan, в эту стратегию пока формально не включена, но она уже подписала меморандум о взаимопонимании.

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Компании создадут стандартизированное программное обеспечение, в том числе для систем автономного вождения. Также они вместе будут работать над аккумуляторами и «делиться» электродвигателями.

Таким образом производители смогут сэкономить и ускорить разработку технологий и моделей. Они объединяют усилия на фоне растущей угрозы от китайских фирм, которые теснят другие компании на важных рынках, особенно в сегменте электрокаров. Японцы здесь заметно уступают: в прошлом году Nissan и Honda вместе реализовали только 160 тысяч «батарейных» машин, в то время как одна китайская BYD продала 1,57 миллиона.

Другие крупные игроки из Японии — Toyota, Mazda и Subaru — тоже решили объединиться. Пару месяцев назад компании договорились сосредоточиться на создании универсальных ДВС, которые будут совместимы с несколькими видами топлива — преимущественно углеродно-нейтральными.

Но и от электрификации они не отказываются: Toyota и Subaru намерены выпустить еще три модели в дополнение к кроссоверам-близнецам Toyota bZ4X and Subaru Solterra. По словам гендиректора Subaru Ацуши Осаки, действовать в этой области в одиночку — большой риск.