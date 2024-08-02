Эксперты выяснили, как сильно снижается запас хода электрокаров в летних пробках

Немцы проверили, стоит ли владельцам электрокаров бояться летних пробок. Эксперимент проверили в климатической камере центра технологий ADAC при температуре +35 градусов по Цельсию. Результаты оказались обнадеживающими: подопытная Tesla Model Y тратила на кондиционирование салона всего 1,3—1,5 киловатта энергии в час, а за восемь часов запас хода кроссовера снизился всего на 64 километра.

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Немецкий автомобильный клуб ADAC решил проверить, как летняя жара и многочасовые пробки сказываются на пробеге электрокарах. Для этого в климатическую камеру центра технологий в Ландсберге загнали кроссовер Tesla Model Y и оставили под специальными лампами на восемь часов, сообщает сайт 110km.ru. Температуру за бортом установили на +35 градусов по Цельсию, в салоне — на 20. За работой климат-контроля следили специальные датчики.

© ADAC

При таких вводных для поддержания комфортной температуры внутри электрокара требовалось 1,3—1,5 киловатта энергии в час. За всё время кондиционер «съел» 12 киловатт, что соответствует потере 16 процентов заряда батареи и 64 километров запаса хода. В похожих условиях поршневой двигатель расходовал бы 1—1,5 литра топлива в час, то есть 10—15 киловатт. Разумеется, фактический расход может колебаться, но, как правило, электрокары выигрывают по эффективности у «углеводородных» автомобилей.

© ADAC

В 2023 году американская некоммерческая организация Consumer Reports провела тест-драйв 22 моделей на электротяге с целью выяснить их реальный запас хода. Рекуперативное торможение выставили на минимум, климат-контроль отрегулировали на 22 градуса, при этом в автомобиле был только водитель. Погодные условия менялись незначительно: температура колебалась в диапазоне от 20 до 32 градусов, но все заезды проводили в сухую погоду. Почти половина участников показали результат выше паспортного, а лидером стал Mercedes-Benz EQE 350 4Matic.