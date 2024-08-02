Geely Atlas для Казахстана оказался мощнее и дешевле российского

В Казахстане стартовали продажи полноприводного Geely Atlas. У наших соседей версия со всеми ведущими оснащается 2-литровым турбомотором отдачей 238 сил: в России этот агрегат дефорсирован до «налоговыгодных» 200 сил. Но куда важнее, что отличается не только мощность, но даже стоимость.

© Quto.ru

В вариации Premium автомобиль стоит 16 800 000 тенге без учёта различных спецпредложений — это 3 040 000 рублей. В нашей стране аналогичная комплектация (правда, у нас она называется Luxury) предлагается за 3 399 990 рублей, то есть сразу на 360 000 дороже.

В полноприводных версиях двигателю ассистирует 8-ступенчатая автоматическая коробка, которая обеспечивает быстрое (0,9 секунды) и плавное переключение передач. Кроме стандартных режимов движения новинка имеет довополнительные — «внедорожный» и «снежный».

Кстати, в новом Geely Atlas обнаружили уникальную деталь, так как создатели новинки реализовали крайне любопытное интерьерное решение.