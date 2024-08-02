Таксисты оказались не самыми злостными нарушителями ПДД

По итогам рейда МВД таксисты оказались законопослушными водителями. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, массовая проверка проходила на улицах города Владимир. В неё приняли участие, участковые уполнамоченные, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудники миграционной службы, а также экипажи ДПС.

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За три дня было проверено более 100 легковых автомобилей такси, однако нарушителей удалось выявить совсем немного — по итогам рейда составлено лишь 17 протоколов.

Таксисты нарушали правила парковки, пропуска пешеходов, проезда перекрёстков и перевозки детей. У некоторых водителей отсутствовали полисы ОСАГО, а также специальные разрешения.

Отдельно отмечается, что полицеские не обнаружили ни одного нетрезвого водителя. А вот были ли нарушители миграционного законодательства, в МВД предпочли не уточнять.

Между тем, в столице вводится предварительная аттестация перевозчиков. На первом этапе пройти тест таксисты могут добровольно, но уже вскоре он станет обязателен.