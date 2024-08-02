На аукцион выставлен редкий родстер Mercedes-Benz 300 SL 1961 года

Mercedes-Benz 300 SL с винтажным радиоприемником Becker Mexico уйдёт с молотка. В дополнение к машине его новый владелец получит документацию, включая заводскую карточку данных, счета за обслуживание, датированные 1980-ми годами, руководство пользователя и набор инструментов. Аукционисты предполагают выручить за машину не менее 850 тысяч долларов, но допускают, что цена может уйти за миллион.

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Родстер запустили в производство в 1957 году, когда с конвейера сняли купе. Главной отличительной чертой купе 300 SL были двери в стиле «крыло чайки». Открытую версию спорткара выпустили не очень большим тиражом со стандартными дверями. Это было сделано из-за переработки кузова, увеличения багажника и понижения линии порогов. Также родстеру изменили заднюю подвеску.

Автомобиль оснащён оригинальной трёхлитровой «шестёркой» M198 мощностью до 240 лошадиных сил с механическим впрыском топлива Bosch и системой смазки с сухим картером. Данный экземпляр имеет четырёхступенчатую механическую коробку и дисковые тормоза на всех четырех колёсах, что обеспечивает надежную тормозную способность.

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Первоначальный цвет кузова — Fire Engine Red — изменился в мае 2024 года, и стал Graphite Grey (DB190). Одновременно с обновлением цвета был установлен новый чёрный складной верх.

Внутри салон отделан коричневой кожаной обивкой, соответствующими дверными панелями и ковровым покрытием с квадратным переплетением. На передней панели размещены приборы VDO, включая спидометр и тахометр. Среди дополнительных функций можно назвать поясные ремни, подъёмные окна и радиоприемник Becker Mexico с адаптером Reims с короткими волнами, что добавляет автомобилю винтажного очарования.