Автоэксперт рассказал, как меняется рынок люксовых автомобилей в России

За шесть месяцев 2024 года продажи новых премиальных автомобилей и спорткаров в России выросли всего на 2%. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-секретарь «Автостат Инфо» Татьяна Акимова.

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Она уточнила, что в этом году было продано 1943 машин против 1897 — в прошлом. По ее словам, на автомобили Mercedes S-класса пришлось более 23% от всех продаж. Эксперт уточнила, что это на 18% меньше в годовом сравнении. На втором месте по популярности в этом сегменте оказался китайский бренд Hongqi — +66% продаж. В тройку лидеров также вошли автомобили BMW — их продажи увеличились на 34%.

«Сегмент премиальных автомобилей в России пополняется в основном за счет поставок по параллельному импорту. Стоимость автомобилей, ввозимых по этому каналу, высока, и в том числе по этой причине сегмент становится все более и более нишевым, ориентированным на определенную четко очерченную категорию покупателей», — отметила Акимова.



Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в Москве за первую половину 2024 года объем продаж легковых машин с пробегом увеличился на 34%. Отмечается, что за шесть месяцев количество продаж в столице выросло до 243,3 тыс. штук, а по стране снизилось до 2,75 млн штук (-0,2%). При этом на Москву пришлось 8,9% всех сделок, а вместе с областью — около 15%.