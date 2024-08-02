Как Toyota повлияла на весь мировой автопром

Повседневные автомобили со спортивным намёком от Toyota. В модельном ряду Toyota присутствует сразу несколько моделей, которые популярны в разных точках планеты. От экономичного Prius и универсальной Camry до спортивной Supra и всемогущего Land Cruiser. Модели находятся на противоположных концах спектра. Тем не менее они служат наглядной иллюстрацией того, как бренд становится основным в автомобильной среде.

© Quto.ru

Революционные идеи японского автопроизводителя постепенно перенимали другие марки.

Toyota Celica — эталонный автомобиль для ралли

В начале 80-х годов прошлого века мало какой автоспорт был так популярен, как раллийные гонки класса B. Toyota выпустила турбированную Celica, предназначенную только для JDM, и тем самым положила начало новой главе в истории марки.

В обычной жизни Celica была экономичной, практичной и относительно спортивной двухдверкой. Это стало хитом: автомобиль со спортивным подтекстом, который можно использовать для ежедневных поездок. Celica выпускалась более 40 лет, доказывая, что хорошо сделанный, всесторонне развитый автомобиль — это то, что никогда не выходит из моды. И это сильно отличалось на фоне спортивных автомобилей других марок, которые выпускались на протяжении 3−5 лет в лучшем случае.

Celica стала первым в мире примером того, как Toyota не только закрыла основные потребности обычных автомобилистов, но и порадовала поклонников автоспорта одной и той же моделью. Так, у Porsche 911, Nissan Skyline и американских маслкаров появился достойный конкурент.

© Toyota

Supra — пример того, как бренд может переосмыслить модель

Твин-турбо Toyota Supra четвёртого поколения и по сей день считается культовой моделью. До сих пор существуют подростки, которые вешают над своей кроватью постер с изображением этого автомобиля. В 90-х гг. Toyota выпустила автомобиль, который мог конкурировать с Porsche 911 и Chevrolet Corvette.

К тому моменту Porsche только установила последовательный турбонаддув на серийный 959, и Toyota сделала так же. При этом Supra стоила значительно дешевле, чем 959. Теперь представьте, что сейчас 1995 год, и вы заходите в дилерский центр Toyota. Вы можете купить внедорожник 4x4, или экономичный пикап, или семейный седан, или Supra с последовательным турбонаддувом.

После того как в 1998 году Supra была исключена из модельного ряда Toyota, поклонники беспрерывно спрашивали, когда же она вернётся.

© Toyota

GR Corolla — альтернатива легендарному Golf GTI

После окончания пандемии Toyota показала миру модель, которая может поспорить за звание самого крутого хот-хэтча — GR Corolla. Corolla, одна из главных моделей в модельном ряду Toyota, получила важное обновление для последнего поколения и честь носить шильдик GR.

Для этого хэтча Toyota добавила больше мощности, полный привод, возможность ручного управления, центральный выхлоп, некоторые аэродинамические элементы спереди и сзади, более мощные тормоза и многое другое. Всё это положено спортивному автомобилю, но Toyota в очередной раз доказала, что можно купить спортивный хэтч с полноценными пяти местами и невысокой ценой. Все конкуренты GR Corolla стоят дороже. Toyota обладает уникальной способностью выполнять свою работу, не срезать углы и делать это по приемлемой цене. Пока Nissan выпускал версии модели Z, Mitsubishi отказывался от Evo, а Subaru убирал версию STI из модельного ряда WRX, Toyota, наоборот, создала подходящую альтернативу. Сейчас, когда Focus RS больше не выпускается, этот автомобиль смог стать чуть ли не единственным конкурентом Volkswagen Golf GTI.

Влияние Toyota

Компания Toyota на протяжении десятилетий была лидером в производстве надёжных, эффективных, ориентированных на водителя автомобилей в различных сегментах, и другие бренды пытались следовать её примеру. Toyota делает автомобили более разумными и, во многих случаях, более крутыми. Преследовали ли другие бренды за успехом Toyota, или у них были свои идеи, не имеет значения. Потому что Toyota сделала это лучше, чем другие.

Каждый раз, когда Toyota разрабатывает автомобиль, она всегда попадает точно в потребности аудитории. Поэтому автомобили марки становятся популярными в момент дебюта и даже предметом коллекционирования спустя годы.

Посмотрите также на их маркетинговые усилия. Например, модель Camry используется в качестве автомобиля для Кубка NASCAR. Toyota придумала способ поставить неспортивную модель в один ряд с Mustang и Camaro. Supra GT4 участвует в гонках спортивных автомобилей по всему миру, а шильдик Supra используется на их автомобилях Xfinity NASCAR. Они вложили большие средства и время, чтобы сделать бренд, известный своей рутинной надёжностью, но не забывают радовать фанатов необычными решениями. Toyota знает секрет успеха: производитель создаёт автомобили для всех, в разных ценовых диапазонах, в разных сегментах, по всему миру. Влияние этого фактора неоспоримо, поскольку другие бренды стремятся повторить успех, достигнутый Toyota. В конце концов, подражание — самая искренняя форма лести.