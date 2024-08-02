Эксперты назвали семь иномарок дешевле Lada Vesta

Какие автомобили доступны европейцам по цене Lada Vesta. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля в России достигла отметки в 3,3 млн рублей. Судя по прогнозам экспертов, до конца года цены вырастут ещё на 10%. Альтернативой должны стать отечественные модели, но, например, базовая Lada Vesta стоит 1,2 млн рублей. А комплектации, которые могли бы конкурировать с иномарками, продаются уже по цене 2−2,4 млн рублей. По актуальному курсу Центробанка это 28 тыс. долларов.

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Журналисты Gazeta.ru изучили иностранные рынки и выяснили, что за эти деньги могут купить жители других стран.

Россияне могут за эти деньги рассчитывать на Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем мощностью 118 л.с. или с 1,8-литровым силовым агрегатом с отдачей 122 л.с. Коробка передач — «механика» или вариатор. Отечественная модель оснащена мультимедийной системой с навигатором от «Яндекса», Apple CarPlay и Android Auto, четырьмя подушками безопасности, отделкой из кожзаменителя, восемью динамиками и разъёмом USB для пассажиров второго ряда.

Американским жителям за 22 тыс. долларов доступна Toyota Corolla с 2,0-литровым двигателем на 169 л.с. За эти деньги жители США могут получить автомобиль с климат-контролем, девятью подушками безопасности, бесключевым доступом. За дополнительные 3 тыс. долларов можно получить версию Nightshade со спортивными сиденьями, аудиосистемой JBL и дисками с бронзовой отделкой.

За 26 тыс. долларов американцы могут рассчитывать на Jeep Compass в версии Sport. Полноприводный автомобиль в движение приводит 2,0-литровый двигатель мощностью 200 л.с.

Автомобилисты из Германии за 28 тыс. долларом могут позволить себе приобрести хэтч Skoda Scala c двухзонным климат-контролем. В движение машину приводит экономичный 1,0-литровый двигатель TSI на 95 л.с.

Во Франции за 25 тыс. продаётся 92-литровый кроссовер Renault Captur. Базовая версия оснащается круиз-контролем, системами мониторинга усталости водителя и предупреждением о выходе из полосы движения.

В Китае примерно за те же деньги доступен новый Haval H6 с 15-дюймовым экраном и мультимедиа на базе операционной системы Coffee OS с чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Доступен даже проекционный дисплей.

Кроме того, китайцы могут рассчитывать на гибридный кроссовер Exeed Era ET, который только на электротяге может проехать до 200 км. По словам производителей, в отделке салона использован мрамор и натуральное дерево . У водительского кресла есть функция массажа, вентиляции и подогрева.

В Японии за 3,1 млн иен (1,7 млн рублей) доступен минивэн Suzuki Landy с четырёхцилиндровым двигателем объёмом в два литра, для модели доступен полный привод.