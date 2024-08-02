Эксперт рассказал, можно ли зарядить аккумулятор на холостом ходу

«За рулем» рассказал о нюансах зарядки АКБ современных машин от генераторов.

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Хорошо известно, что «прикуривание» машины позволяет пустить уснувший мотор, но не обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. Она как была разряженной, так и останется – для полной зарядки ей требуется определенное время. Основных вариантов для подзарядки два.

Первый – это добраться до пункта назначения, где и подключить АКБ к зарядному устройству. Второй – подзарядить батарею на ходу от штатного генератора. Для этого во все времена рекомендовали выбраться куда-то на трассу, где и прокатиться на повышенных оборотах, раскрутив генератор как следует, чтобы его ток при этом возрос и ускорил зарядку.

Но так ли справедлив последний совет, как кажется? Разбираемся. Генераторы старых и современных автомобилей Еще полвека назад все специалисты утверждали, что нормальный заряд АКБ возможен только при езде со скоростью более 60 км/ч на повышенных оборотах, по ровной дороге и без излишней нагрузки. Логично: при низкой частоте вращения коленвала генератор не выдаст необходимую энергию, а потому батарея будет только разряжаться.

Отдельно утверждалось, что это особенно актуально в холодное время года. Действительно, на автомобилях той эпохи так называемый энергетический баланс оставлял желать лучшего. Мы в свое время неоднократно убеждались в этом, замеряя зарядный ток на таких автомобилях прошлого века, как ВАЗ-2104 и ГАЗ-3110. На Волге ситуация была относительно приемлемой: даже при включенном дальнем свете фар генератор продолжал снабжать батарею зарядным током, пусть и небольшим – всего 0,6А. А вот «четверка» тогда имела откровенно бледный вид: даже ближний свет фар загнал стрелку редакционного амперметра на отметку «минус 3 А».

Включение дальнего света и обогрева заднего стекла отбросило ее на «минус 12 А», вентилятор и стеклоочистители увеличили «расходы» до 15 А, а нажатие тормозной педали округлило показания до «минус 18 А». На машинах прошлого века со слабыми генераторами действительно приходится давать им возможность «покрутиться». Однако любые современные автомобили в этом плане гораздо практичнее. Если не брать в расчет какие-то прожорливые нештатные аудиосистемы, способные перегрузить любой мыслимый источник питания, то их мощные генераторы вкупе с правильно подобранными передаточными отношениями привода обеспечивают нормальное питание всех штатных энергопотребителей.

Прямая передача генератора

Зачем нужна прямая передача генератора? Напряжение АКБ в неподключенном состоянии – примерно 12,6 В. Если генератор обеспечивает превышение этого напряжения при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода, то АКБ заряжается. Но при этом в сети не бывает ни 20 В, ни 30 В – в лучшем случае 14 с хвостиком. За этим следит реле-регулятор. Поэтому заряд АКБ всегда осуществляется при постоянном напряжении.

Величина тока зависит от степени разряженности батареи. Но от скорости движения машины этот процесс сегодня практически не зависит. В предельных оборотах генератора необходимости тоже нет: 14 вольт он выдаст всегда. Работа генератора зимой Время года не имеет отношения к данной проблеме. Влияние зимы сводится к тому, что на морозе батарея теряет возможность принимать заряд с прежней скоростью, а потому зарядка затягивается. Но и в этом случае езда на большой скорости по автобану проблему не решит. Батарея будет нормально заряжаться лишь после того, как согреется.