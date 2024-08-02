Эксперт рассказал, почему опасно покупать старые авто с маленьким пробегом

У старых автомобилей с маленьким пробегом обычно изношен двигатель внутреннего сгорания. Об том сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

© РИА Новости

«Редкие поездки опасны тем, что топливо не сгорает полностью, а частично стекает по стенкам камер сгорания и попадает в масло. Это стимулирует повышенное трение деталей и их износ. Поэтому, прежде чем покупать такую машину, необходимо уточнить все подробности его эксплуатации», — сказал Рязанов.



Кроме того, у подобных машин пробег может быть скручен. Также если у возрастной машины маленький пробег, есть вероятность, что обслуживали ее не часто.

До это стало известно, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

В моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников.