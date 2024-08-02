АвтоВАЗ заявил о сложностях поставок запчастей из Китая

Причины заключаются в задержках проведения взаиморасчётов, пишет НСН со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти АвтоВАЗа Александра Виноградова. Он отметил, что пока проблемы удаётся решать.

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Проблема не нова: ещё месяц назад вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак говорил, что поставки запчастей из Китая могут прекратиться из-за опасений китайской стороны вторичных санкций.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ вернулся к "советской" складской системе, когда в запасниках есть запасы комплектующих. От такого подхода компания отказалась во время сотрудничества с альянсом Renault-Nissan, что после введения санкций сказалось на стабильности выпуска автомобилей Lada: завод был вынужден в ожидании запчастей либо объявлять простой, либо выпускать некомплектные машины.