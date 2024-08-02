Плохая погода может способствовать получению штрафа

Российским водителям напомнили про пять штрафов за грязь. Грязный автомобиль — повод для штрафа. И хотя в России нет конкретных законов, согласно которым инспектор ГАИ может остановить водителя и выписать штраф за испачканную машину, существуют нормы, которые возможно применить в некоторых ситуациях.

© Quto.ru

По Правилам дорожного движения номерные знаки должны быть читаемы. В случае, если грязь, пыль препятствуют идентификации транспортного средства, инспектор в праве выписать штраф за нечитаемые номерные знаки в размере 500 рублей.

При неисполнении водителем обязанностей по содержанию в должном виде номерных знаков и других обязательных обозначений транспортного средства штраф также составит 500 рублей.

Штраф до 1500 рублей может получить водитель, чей очень грязный автомобиль, например, после езды по бездорожью, загрязняет дорогу. Штраф в размере 500 рублей может быть выписан в случае, если у машины грязные фары или фонари.

Особенно в холодное время года инспекторы обращают внимание на состояние лобового стекла. Штраф за грязное лобовое стекло может составить до 500 рублей. При отказе от его оплаты водителю грозит суд, который может назначить уже более значительную штрафную сумму — до 5 тысяч.