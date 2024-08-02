Власти не будут прощать АвтоВАЗу долги. Обсуждение вопроса облегчения долговой нагрузки Волжского автозавода правительством отложено из-за роста продаж тольяттинского автогиганта, а также улучшения финансовых показателей предприятия. Впрочем, по словам главы управления по взаимодействию с федеральными органами власти АвтоВАЗа Александр Виноградов.

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Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов неоднократно жаловался на колоссальные долги завода. В начале 2023 года, по его оценке, задолженность перед кредиторами составляла 120 млрд рублей, на 2024 год, по предварительным оценкам, долг вырос ещё на 20 млрд рублей.

На фоне этих заявлений кабмин начал обсуждать возможные шаги по вытягиванию отечественного производителя из долговой ямы. Весной 2024 года стало известно, что предложения по реструктуризации долга находятся на рассмотрении правительства.

Теперь же стало известно, что рост продаж автомобилей Lada и общее улучшение финансовых показателей АвтоВАЗа привели к приостановке рассмотрения вопроса.

«Эта тема обсуждалась, и даже было сформировано определенное поручение. Но в итоге всё это пока поставлено на паузу, потому что наши финансовые показатели начали выправляться, продажи пошли хорошо. Кроме того, наши финансисты подумали – там же дополнительные обязательства возникают. Поэтому подумали и всё пока поставили на паузу, так как текущее соотношение долга к финансовым показателям наших финансистов устраивает», — отметил Виноградов.



Он также напомнил, что власти уже помогли предприятию когда приняли решение отсрочить уплату утильсбора на конец года. Таким образом, ещё в марте стало понятно, что с точки зрения «ситуации с долговой нагрузкой всё хорошо».