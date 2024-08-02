Эксперт рассказал, как прокачать тормоза на машине с ABS

В былые времена, когда почти каждый знал, как переклепать накладки на колодках барабанных тормозов, прокачка тормозов вопросов не вызывала. Однако сейчас изменились и автовладельцы, и их техника. Особенно – техника, в которой появились системы ABS и ESP. Как прокачать тормоза в машине, где эти системы есть? В целом – не так уж и сложно.

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Когда, зачем и почему?

Прежде чем заняться прокачкой тормозов, нужно подумать: а она действительно нужна? Далеко не всегда в проваливании педали тормоза виновата тормозная жидкость. Проблема может быть и в тормозной магистрали, и в главном тормозном цилиндре, и в исполнительных механизмах. Поэтому пытаться «лечить» педаль тормоза прокачкой – это не всегда правильно, сначала нужно найти причину неисправности.

Другое дело – проведение работ, в ходе которых прокачка необходима. К таким работам относятся замена тормозных трубок или шлангов, ГТЦ, ремонт или замена любого рабочего тормозного цилиндра или модуля ABS. Ну и, само собой, прокачивать тормоза нужно при замене непосредственно тормозной жидкости. Даже если с тормозной системой всё в порядке, тормозную жидкость необходимо менять раз в два-три года, и тут без прокачки не обойтись. А вот при замене колодок в обязательном порядке прокачивать систему не требуется. Если при этом не пришлось разбирать или менять суппорты, то и жидкость никуда из системы не денется.

Если необходимость в прокачке очевидна, приступаем к работе. Сначала вспомним, как это делается на машине без ABS, потому что в дальнейшем нам эти знания пригодятся.

Лучше вдвоём

Лучшее, что можно придумать при замене или прокачке тормозной жидкости, – это позвать с собой верного друга, который может в этом деле помочь. И наверняка все помнят, как именно. Да, чтобы периодически нажимать на педаль тормоза.

Второй момент – это поиск эстакады или смотровой ямы, потому что добраться до штуцеров прокачки на тормозных суппортах намного проще снизу. Если нет ни того, ни другого, проще будет снять колесо. Но это значительно растянет процесс во времени, потому что снимать придётся все четыре колеса по очереди. Какой бы способ добраться до штуцеров вы ни выбрали, дальнейший процесс будет одинаковым.

Снимаем защитный колпачок со штуцера (если он ещё не утерян) и смотрим, насколько сильно заржавел штуцер. Если колпачок утерян уже давно, штуцер, скорее всего, не только покрыт толстым слоем грязи, но и намертво закис, поэтому после очистки его можно превентивно залить проникающей смазкой или жидким ключом. Крутить штуцер рожковым ключом часто бесполезно, лучше найти накидной, с которым шансов слизать грани намного меньше. После того, как штуцер удалось стронуть с места, можно продолжать.

Открываем бутылочку тормозной жидкости и отливаем немного себе в отдельную ёмкость. Затем ищем трубочку, которая по диаметру подходит к штуцеру прокачки. Одним концом надеваем её на штуцер, а второй конец опускаем в нашу ёмкость с тормозной жидкостью. Теперь надо проверить уровень жидкости в бачке: наша задача – выгнать воздух из системы, а не напустить его туда, поэтому за уровнем придётся следить внимательно. При необходимости доливаем жидкость до уровня и зовём на помощь безотказного друга, которого надо посадить за руль.

Дальше – дело техники и терпения. Друг нажимает раза три-четыре на педаль тормоза и оставляет её выжатой в пол. Ваша задача – открутить штуцер (но не полностью, а так, чтобы из него начала вытекать жидкость, как правило, это не полный оборот) и смотреть, как в ёмкость с тормозной жидкостью стекает жидкость из системы. Если система завоздушена, в ней будут заметны пузырьки воздуха. Вот как раз этих пузырей быть не должно: как только жидкость течь перестаёт, закручиваем штуцер и даём команду другу отпустить педаль. И повторяем процесс, пока из штуцера не потечёт жидкость без пузырьков. А затем окончательно затягиваем штуцер, но не со всей силы: он довольно нежный, поэтому демонстрировать на нём и на суппорте богатырскую силу не обязательно. После того, как штуцер затянут, протёрт от остатков тормозной жидкости и на него надет колпачок, можно переходить к следующему колесу.

Кстати вопрос: а с какого колеса начинать и к какому переходить? Начинать надо с самого дальнего от ГТЦ колеса. То есть, обычно с заднего правого. И так как у подавляющего количества автомобилей тормозная система двухконтурная, в которой каждый контур объединяет колёса, расположенные по диагонали, то следующим колесом должно стать левое переднее.

Если говорить не о замене тормозной жидкости, а только о её прокачке при завоздушивании, может так получиться, что после прокачки одного контура педаль тормоза уже обретёт необходимое усилие, а проблема полностью уйдёт. В этом случае необходимости прокачивать второй контур нет – всё уже отремонтировано. Если же педаль ещё проваливается, переходим к заднему левому колесу, а от него – к переднему правому.

После того, как все четыре колеса прокачаны, наступает момент истины: нажимаем на педаль тормоза и смотрим, как она себя ведёт. Снова провалилась больше, чем наполовину? Печально, но это говорит о наличии проблемы – разгерметизации тормозной магистрали. Придётся внимательно изучать все трубки, шланги, соединения и суппорты – где-то в систему попадает воздух.

Важный момент: этим же способом можно не только прокачать тормоза, но и заменить тормозную жидкость. Процесс ничем не отличается, но сначала надо будет слить из бачка старую жидкость и сразу залить туда свежую. И когда из штуцеров потечёт новая светлая жидкость, работу можно считать успешно выполненной.

Что делать, если нет друга, который помог бы в работе? Лучше всего, конечно, быстро с кем-нибудь подружиться, но если коммуникативные способности слишком низкие, придётся как-то делать всё одному. Самый простой способ – выкручивать штуцеры по очереди и ждать, когда из них потечёт жидкость без пузырей или – в случае замены жидкости – пока не потечёт новая жидкость. Способ рабочий, но очень долгий. Поэтому его иногда ускоряют. Можно либо попытаться создать недостаток давления у штуцера (то есть, выкачивать из него жидкость с помощью шприца), либо создать давление в бачке с жидкостью. То есть, просверлить в крышке дырочку, продеть в неё шланг компрессора и качать воздух в бачок. Способы достаточно муторные, поэтому чаще поступают проще: используют инструмент под названием «шквалыга» – любой предмет, которым можно зафиксировать педаль тормоза. Качаем педаль, выжимаем, фиксируем её шквалыгой. Лезем под машину, откручиваем штуцер, ждём, когда стечёт жидкость, забираемся опять в машину, убираем шквалыгу, качаем снова, фиксируем, лезем под машину… И так далее, пока всё не прокачается. Муторно, конечно, но жизнь без друзей – штука суровая.

А теперь – с ABS

Итак, с основами разобрались, перейдём к самому вкусному: как прокачать тормоза на машине с ABS? В общем-то, на большинстве машин – точно так же. Но, как говорится, есть нюансы.

Первый – это тип антиблокировочной системы. Если на вашей машине установлена электрогидравлическая система тормозов (например, SBC на Mercedes-Benz или что-то подобное на Acura NSX второго поколения, Audi e-tron с 2018 года и на некоторых других автомобилях, как правило – премиального сегмента), то без сканера ни прокачать систему, ни заменить тормозную жидкость не получится – тут поможет только сервис.

Второй нюанс обусловлен наличием модуля ABS, в котором тоже есть тормозная жидкость. На большинстве автомобилей с ним сложностей нет, но очень важно не завоздушить ещё и его. То есть, надо вовремя подливать свежую тормозную жидкость. И прокачивать тормоза (в том числе – и при замене жидкости) надо при выключенном зажигании, когда по умолчанию все клапаны в модуле открыты и жидкость из бачка поступает в модуль ABS самотёком. Иногда советуют другой способ: запустить мотор, нажать на тормоз и ждать, когда жидкость прокачается насосом. Это довольно опасно: если в системе окажется воздух, насос долго не протянет. Поэтому так лучше не делать. Просто выключаем зажигание и прокачиваем систему точно так же, как на машине без ABS. Не получается – на эвакуатор и в сервис. Это будет дешевле, чем менять угробленный модуль и пытаться всё сделать самостоятельно ещё раз. Кроме того, если воздух попадёт в модуль, то, как правило, без сканера прокачать его полностью уже не получится. В лучшем случае тормоза появятся, но их эффективность будет недостаточной. И всё равно придётся обращаться к специалистам, которые закончат развоздушивать систему с помощью сканера.

Ну и последнее. Несмотря на то, что наиболее распространённая в наши дни тормозная жидкость DOT 4 в силу высокого содержания полиэфиров борной кислоты не настолько гигроскопична, как устаревшая нынче DOT 3, хранить её долго в открытом виде не следует – всё-таки она тоже впитывает влагу. Поэтому покупать её с запасом смысла нет. Почти всегда даже для полной замены жидкости хватит одного литра новой тормозной жидкости: обычно в системе её не более 0,5 л, так что даже с частичным смешиванием одного литра вполне достаточно. И при сливании старой жидкости через штуцер каждого колеса должно слиться около стакана (200-250 мл) старой «тормозухи» в смеси с новой, которая подливается в бачок. Как-то промывать систему смысла нет – она условно герметичная, а вот менять жидкость вовремя – дело стоящее. Так и тормоза будут работать эффективно, и магистраль с суппортами скажут спасибо: будут медленнее корродировать и реже закисать.