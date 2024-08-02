Названы семь причин выбрать переднеприводный кроссовер

Эксперт «За рулем» перечислил 7 причин выбрать переднеприводный кроссовер.

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Кроссоверы стали самым популярным и желанным типом автомобиля. Но, в зависимости от запросов будущего владельца, полноприводному автомобилю зачастую можно предпочесть модель с передним приводом. Что такое кроссовер Под кроссоверами не следует понимать модели обычных хэтчбеков или универсалов с увеличенным дорожным просветом, которыми, например, являются Renault Sandero Stepway или Kia Rio X-Line.

Кроссоверы – это автомобили, изначально разработанные как универсалы с высокой посадкой, достаточно большими колесами, привод которых может быть как передним, так и полным (с подключаемыми задними колесами). Существует множество моделей кроссоверов, которые выпускаются как в полноприводной версии, так и в переднеприводной. Таких моделей, пожалуй, больше, чем имеющих исключительно передний привод. И тем интереснее будет сравнить эти две идеологии кроссовера.

1. Привод при покупке кроссовера

При прочих равных условиях моноприводная модель кроссовера всегда будет дешевле полноприводной. И дело не только в дополнительных узлах и агрегатах привода, а также в трудоемкости сборки. Это и более богатые комплектации с, вероятно, ненужными именно вам опциями, а также в наценке за имидж. Но переплатой за полноприводный кроссовер при его покупке дело не ограничивается. Рассмотрим, как будут чувствовать себя отдельные узлы и агрегаты автомобиля в передне- и полноприводной версиях.

2. Двигатель кроссовера

У большинства кроссоверов двигатели разной мощности могут агрегатироваться как с полноприводной трансмиссией, так и передавать крутящий момент только на передние колеса. Встречаются также модели, у которых самый слабый мотор в линейке работает исключительно в паре с передним приводом, а самый мощный – только с полным. При равных условиях двигатель на переднеприводном автомобиле прослужит дольше.

Ему не придется возить лишние килограммы и раскручивать при каждом разгоне дополнительные валы и шестерни в редукторах. Причем не стоит думать, что если переключиться в режим 2WD, то ничего лишнего крутиться под днищем не будет. Будет! Все валы и шестерни продолжают вращаться, но в движение их приводит уже не двигатель, а вращение задних колес. И все это дополнительное трение увеличивает нагрузку на мотор. С большей нагрузкой будет работать система охлаждения двигателя, особенно если кроссовер ездит по грунтовым дорогам и грязи. Радиаторы при этом засоряются, а промывать их сразу после бездорожья у многих привычки нет. Нередко, купив автомобиль 4×4, владелец устанавливает плотную сетку за решеткой радиатора и защиту силового агрегата. Это значительно снижает приток воздуха в подкапотное пространство и мешает охлаждению мотора и коробки передач.

3. Трансмиссия кроссовера

Не имеет значения, какая коробка передач установлена на кроссовер (механическая, автоматическая, вариатор, робот), – всем им придется нелегко, если они передают крутящий момент двигателя на полноприводную трансмиссию. Это и повышенные нагрузки от дополнительных вращающихся элементов, и желание владельцев полноприводных кроссоверов время от времени «поджиповать». Что касается переднего углового редуктора, карданного вала, муфты подключения задней оси, редуктора и приводов колес, то, если их нет, то и ломаться нечему. В зависимости от условий эксплуатации и обслуживания, многие из этих узлов могут потребовать ремонта при пробеге до 100 000 км.

4. Ходовая часть кроссовера

Передние подвески у полно- и переднеприводных версий кроссоверов одинаковые. Зато задняя подвеска у многих переднеприводных автомобилей гораздо проще. Вместо многорычажной подвески со множеством сайлентблоков и возможностью регулировки углов установки колес применяется простейшая полузависимая подвеска со скручивающейся балкой. Сайлентблоки рычагов со временем нуждаются в замене, а регулировочные болты порой закисают так, что замена затягивается надолго.

5. Кузов кроссовера

Кузов моноприводного автомобиля будет испытывать гораздо меньшие нагрузки во время движения даже по шоссе – вибрации от разветвленной трансмиссии будут вызывать усталость металла быстрее. Кроме того, кузов переднеприводных кроссоверов часто обладает заметно большим багажником.

6. Эксплуатационные расходы на кроссовер

Полноприводной кроссовер расходует больше топлива и требовательнее к октановому числу бензина. И не забудьте про дополнительные траты на замену масел в элементах разветвленной полноприводной трансмиссии.

7. Кроссовер с пробегом

Покупая подержанный кроссовер, умножьте на два все вышеперечисленные аргументы. Прежний владелец, вполне вероятно, брал полноприводный кроссовер, чтобы ездить, в том числе, по грязи, на рыбалку или охоту, на дачу, в походы и т.д. Избегайте покупки кроссоверов с тягово-сцепным устройством (фаркопом), усиленными защитами днища, грязевой резиной и увеличенным клиренсом. Такой автомобиль после предыдущего хозяина точно не прослужит долго и беспроблемно. При этом переднеприводный кроссовер, вероятнее всего, использовался с разумными нагрузками и на хороших дорогах.

Вывод

Покупайте полноприводной кроссовер, если вам он действительно нужен. Если без полного привода в вашей местности ездить сложно, то лучше подумать о внедорожнике. А если вам нужно ездить на работу и на дачу по асфальтированной и очищаемой зимой дороге, то смело выбирайте моноприводный автомобиль – не прогадаете. «За рулем» рассказал, как влияют на мотор езда на высоких оборотах и перегазовки.