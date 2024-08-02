Какие скидки на автомобили предлагают дилеры в России

Дилеры, опрошенные порталом "Автозгляд", рассказали, можно ли получить сейчас скидки при покупке нового автомобиля.

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Так, в ГК "Автодом" отметили: дабы предотвратить затоваривание складов, дилеры вновь вернулись к сезонным акциям. При заключении кредитного договора выгода иногда увеличивается до 1 млн рублей.

В то же время начальник ГК "Семья" Павел Филимонов рассказывает, что при покупке машины можно "сбить" цену на 5-10%, сэкономив в итоге до нескольких сотен тысяч рублей. При этом в основном дилеры готовы предоставлять скидки на автомобили прошлого года.

Отмечается, что летние программы могут длиться до конца августа - начала сентября, но сроки могут и меняться.

Ранее "РГ" сообщала, что рост ключевой ставки снизит продажи автомобилей в кредит. Осенью этого года автомобили подорожают в среднем на 200 тысяч рублей, полагают эксперты.

Также стало известно, что россияне начали отказываться от подержанных машин в пользу новых.