Автомобилисты откладывают ремонт машины из-за стоимости услуг и запчастей

Россиянам приходится ездить на машинах с неисправностями. Большинство автомобилистов заметили рост цен на автозапчасти и ремонт машин. Из-за невозможности сразу подготовить необходимую сумму каждый третий автомобилист в России вынужден ездить на машине с неисправностями. Это выяснили аналитики Группы Ренессанс Страхование и сервиса проверки автомобилей «Автокод».

По словам каждого третьего (32%) респондента, ремонт их автомобилей подскочил более чем в полтора раза. Четверть россиян в этом году платили на 20−50% больше, чем в прошлом году. А каждый пятый — на 10−25%. Каждый шестой (18%) не заметил роста цен на авторемонт.

Опрос показал, что 37% респондентов вынуждены были ездить на необслуженном автомобиля из-за слишком дорогого ремонта. А 7% опрошенных заявили, что до сих пор ездят на автомобиле с поломками.

В основном, автомобилистам не хватало более 25 тыс. рублей. У 29% опрошенных не хватало от 25 до 50 тыс. рублей, а у 30% они превышали 50 тыс. рублей.

При этом большинство российских автомобилистов (62%) положительно оценивают качество работы автосервисов. Однако каждый второй связывался с навязыванием лишних услуг.

Накануне эксперты альтернативного кредитования Moneyman заявили, что в России в первом полугодии выросли суммы микрозаймов на обслуживание автомобилей. Заметнее всего в Москве: плюс 24,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, средняя сумма составила 20,88 тыс. рублей.