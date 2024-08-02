Эксперт испытал кроссовер Citroen C5 Aircross, который резко подешевел в России

Эксперт журнала "За рулём" провёл тест-драйв кроссовера Citroen C5 Aircross российского производства и рассказал о его плюсах и недостатках.

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Ездовой комфорт кроссовера оценили на высший балл: настройки шасси близки к идеальному, кренов у кузова не наблюдается, неровности отрабатываются отлично, усилитель руля реагирует на нагрузку правильно, тормоза информативны.

Автомобиль оснащён 175-сильным турбомотором 1.6 литра и 8-ступенчатым "автоматом" Aisin. Тяги достаточно, коробка передач работает без задержек.

"Даже в обычном режиме он бодро перебирает ступени, рождая приятное чувство цельности. Того самого, которого некоторым многим исконным "китайцам" по-прежнему не хватает", - даёт свою оценку эксперт.



Салон отличает проработанная эргономика, свободное место, хорошие материалы отделки и шумоизоляция. Впечатление портит малофункциональная мультимедиа.

Citroen C5 Aircross - отличный автомобиль, однако стоит недёшево - почти 3,9 млн рублей, но с 1 августа цены на этот кроссовер, а также другие модели Peugeot и Citroen были значительно снижены.