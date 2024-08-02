Гибриды за квартал подешевели на 30%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по продажам гибридов с пробегом в России во II квартале 2024 года. Средняя цена автомобиля с гибридным двигателем за квартал снизилась на 30% и составила 2 750 000 рублей. Наиболее востребованными в этой категории стали китайские, японские и южнокорейские транспортные средства.

По данным платформы Авито Авто, лидером по продажам среди марок стала японская Toyota: ее доля в продажах составила 28,49%. Также в топ-3 вошли LiXiang (17,76%) и Honda (14,47%). Наиболее динамично растут продажи китайских марок: LiXiang – в 5,6 раза, Voyah – в 2,6 раза.

Самой продаваемой моделью во втором квартале стал полноразмерный люксовый кроссовер LiXiang L9, чья доля составила 8,05%. На втором месте оказалась другая модель этого же производителя – среднеразмерный люксовый кроссовер LiXiang L7 с долей 7,51%. Третье место досталось Toyota Prius с 7,01%, а четвертое – полноразмерному подзаряжаемому кроссоверу Voyah Free (6,59%). Замыкает топ-5 южнокорейский субкомпактвэн Nissan Note (3,37%).

Лидером по динамике по сравнению со вторым кварталом 2023 года стали обе модели LiXiang, а также Voyah Free. По сравнению с первым кварталом этого года быстрее всех росли продажи Toyota RAV4 – на 20,3%.