В России появились новые 200-сильные седаны от Hyundai: цена вполне доступна

В Россию привезли из Китая новые седаны Hyundai Lafesta по цене от 2,6 млн рублейПродажи Hyundai Lafesta в России стартовали в 2023 году, а сейчас в страну поступили новые машины. Сейчас цена этого авто стартует от 2,6 млн рублей. Частник из Москвы продает четыре такие машины, все в комплектации N Line со спортивным декором, двумя 10-дюймовыми экранами, кожаным салоном, климат-контролем, круиз-контролем, датчиками света и дождя, люком. У дилеров автомобили старше и дороже. Например, салон из Омска продает новый Hyundai Lafesta 2022 г. в. за 3,1 млн рублей. Техника у всех продающихся в России Hyundai Lafesta одинакова: 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев». Источник: Автоновости дня