Чем опасны подержанные автомобили с небольшими пробегами

Такие вырианты выглядят максимально привлекательными. Кажется, что машина почти не эксплуатировалсь прежними владельцами, а потому сохранила максимально возможный ресурс. Однако, такие рассуждения не всегда верны.

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«Автомобиль, который редко использовалось, скорее всего, и обслуживался нечасто. А это чревато недостаточным количеством технических жидкостей, соответственно, некорректной работой узлов и агрегатов», — рассказал Максим Рязанов «Российской газете».



Кроме того, небольшой пробег может являться признаком автомобиля-такси. Они имееют «свежие» годы выпуска, а потому продавцы готовы скорректировать показания обометра, чтобы километраж соответствовал возрасту выставленного на продажу экземпляра.

Китайские автомобили подорожают на 200−300 тысяч рублей

И продолжая тему автомобильного секонд-хэнда. В России появились дешёвые китайские моторы для корейских автомобилей. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал Максим Затимов, технический специалист сервиса «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной».