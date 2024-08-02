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Чем опасны подержанные автомобили с небольшими пробегами

Такие вырианты выглядят максимально привлекательными. Кажется, что машина почти не эксплуатировалсь прежними владельцами, а потому сохранила максимально возможный ресурс. Однако, такие рассуждения не всегда верны.

Чем опасны подержанные автомобили с небольшими пробегами
© Quto.ru
«Автомобиль, который редко использовалось, скорее всего, и обслуживался нечасто. А это чревато недостаточным количеством технических жидкостей, соответственно, некорректной работой узлов и агрегатов», — рассказал Максим Рязанов «Российской газете».

Кроме того, небольшой пробег может являться признаком автомобиля-такси. Они имееют «свежие» годы выпуска, а потому продавцы готовы скорректировать показания обометра, чтобы километраж соответствовал возрасту выставленного на продажу экземпляра.

Китайские автомобили подорожают на 200−300 тысяч рублей

И продолжая тему автомобильного секонд-хэнда. В России появились дешёвые китайские моторы для корейских автомобилей. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал Максим Затимов, технический специалист сервиса «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной».

Автоэксперт
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Максим Рязанов
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