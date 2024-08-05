В Югре пустят с молотка новый ВАЗ-2106, выпущенный в 1994 году. Aукциoнная платформа Саrlink реализует на торгах 30-летние «Жигули» с пробегом 683 километра, которые сохранились в Ханты-Мансийском автономном округе. Начальная цена — всего 100 тысяч рублей, хотя аукционисты рассчитывают на большую сумму: на сайте бесплатных объявлений «шестёрка» выставлена за 334 тысячи рублей. Похоже, что речь идёт о модификации ВАЗ-21061.

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Судя по фотографиям, «шестёрка» василькового цвета отлично сохранилась: поверхностная коррозия есть только на элементах выпускной системы и заднем мосту, а вот кузов и салон выглядят новыми. У «Жигулей» отсутствуют локеры и даже номера: похоже, что в эксплуатации седан был недолго.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Поскольку «шестёрка» выпущена в 1994 году, упрощений избежать не удалось: водостоки уже не хромированные, в салоне нет имитации дерева. Однако боковые молдинги и аутентичный руль у данного экземпляра есть. Под капотом 72-сильный карбюраторный двигатель ВАЗ-2103 рабочим объёмом 1,5 литра, тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику».

Аукцион — необычная возможность приобрести «капсульный» автомобиль напрямую. На сайтах бесплатных объявлений такие машины стоят гораздо дороже: аналогичные «шестёрки» продаются и за 700 тысяч, и даже за два миллиона рублей.