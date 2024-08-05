Kia представила седан K4: МКПП и два атмосферных литра под капотом

Седан-преемник Kia Cerato обрел «механику» и поступил в продажу. На мексиканском сайте марки открыт приём заявок на K4: среднеразмерную модель, которая займёт нишу между K3 (бывшая Rio) и K5 (бывшая Optima). Главная техническая обновка — появление ручной коробки передач, в ходе премьеры о такой модификации не заявляли. По сравнению с Cerato/Forte цены выросли на символические три процента: K4 стоит от 400 тысяч песо (20,9 тысячи долларов).

© Motor.ru

Премьера двухобъёмной Kia K4 состоялась в США в конце марта, но первым рынком для модели стала соседняя Мексика, где и расположен конвейер.

Базовый седан оснащается «атмосферником» 2.0 (149 сил, 179 Нм) в связке с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. Опционально доступно сочетание турбомотора 1.6 (193 силы, 264 Нм) и классического 8-ступенчатого автомата.

В Мексике оснащение «четвёрки» проще, чем в США: восьми подушек безопасности нет ни в одной комплектации, меньше набор базовых электронных ассистентов. Однако у начальных комплектаций с «атмосферником» полузависимая задняя подвеска, а у вариантов с турбомотором и пакетом GT-Line сзади многорычажка. Передний привод безальтернативен.

Самый оснащённый Kia K4 со «спортивным» пакетом и турбомотором оценён в 562 тысячи песо (29,3 тысячи долларов), то есть переплата относительно наиболее укомплектованного Cerato/Forte составит 20 тысяч песо (1050 долларов). За океаном на всех рынках планируют продавать седаны мексиканской сборки.