С начала 2024 года китайская марка авто Jetour реализовала на рынке РФ 18 тыс. своих машин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Бестселлером бренда на отечественном рынке стал компактный кроссовер Dashing. Он разошелся партией в 8,3 тыс. экземпляров. На второй строчке оказался полноприводный T2 (4,7 тыс. экз.). На третьей и четвертых местах разместились X70 Plus и X90 Plus.

До этого сообщалось, что в России в конце осени поступит в продажу новая модификация кроссовера Jetour T2. Новую версию автомобиля оснастят 8-ступенчатым «автоматом» с гидротрансформатором Chery, которым известен по Exeed TXL и Chery Arrizo 8. Пока в РФ к покупке доступна только версия Jetour T2 с 7-ступенчатым «роботом».

Также в сентябре в России ожидается дебют компактного кроссовера X50 с 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Затем на рынке появится кроссовер X70, а также полноприводные модификации Jetour X90 Plus и Dashing.