На продажу выставили разбитый Lamborghini Diablo VT Roadster

Хотите Lamborghini Diablo по дешевке? Конечно, но в чём подвох? Он есть: суперкар немного разбит, но всё ещё на ходу. Этот Lamborghini Diablo VT Roadster 1999 года, выставленный на продажу на Copart, может оказаться для кого-то либо огромной головной болью, либо отличным приобретением.

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Diablo с его V12 стал легендарным суперкаром 90-х, а вариант VT был первым Diablo с полным приводом с вискомуфтой, которая могла передавать до 17 процентов крутящего момента на передние колеса. Управляемость заметно улучшилась, но Diablo все ещё оставался сложным автомобилем для водителя. Именно поэтому они довольно часто попадали и всё ещё попадают в аварии.

Внешние повреждения, похоже, ограничиваются повреждениями кузова спереди, сзади и со стороны водителя, а также повреждённой подвеской и расколотыми колёсными дисками. Панели с пассажирской стороны выглядят отлично. И даже сохранились детали, которые отломались при аварии. Заглянув внутрь, можно увидеть чистый салон с показаниями одометра 12 302,4 мили (менее 20 тыс. км).

Сообщается, что автомобиль заводится и двигаться вперед. Мелкий шрифт говорит, что это не означает, что суперкар пригоден для езды, но это все же половина дела. Судя по всему, его 5,7-литровый V12, находится в хорошем состоянии и отлично звучит.

Детали происшествия остаются за кадром, но скорее всего водитель потерял управление и врезался в бордюр. Это объясняет тот факт, что все повреждения находятся в нижней части. Также маловероятно, что было столкновение с другим автомобилем: в этом случае повреждения были бы совершенно другими.

Предполагаемая розничная стоимость этого Diablo на аукционе Copart составляет $505 000. По словам эксперта по классическим автомобилям Hagerti, Diablo VT 1999 года в хорошем состоянии может стоить $419 000, но его цена вырастает почти на 42 процента каждый год.