Юрист предупредил о штрафе за мытье машины на газоне

Мытье машины на газоне за забором своего дачного участка грозит штрафом в размере до 5 тыс. рублей. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

Наказание за это предусмотрено статьями 6.3 КоАП МО и 8.42 КоАП РФ.

Обычные садоводы заплатят за это правонарушение штраф до 5 тыс. рублей, должностные лица – до 4 тыс. рублей (вблизи рек и озер), рассказала юрист.

Вода от помытой машины, по словам Чириковой, может навредить состоянию почвы возле участка или помешать соседям.

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29 июля руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что дачникам, которые решат разжечь костер на своем участке в летний период, может грозить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Он отметил, что это связано с введением особого противопожарного режима в регионах. Разжигать костры и готовить еду на открытом огне в это время нельзя, подчеркнул эксперт.