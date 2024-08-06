Перечислены автомобили BMW с шестиступенчатой механической коробкой передач

В 2024 году большинство автопроизводителей отказались от механической коробки передач в пользу автоматической трансмиссии. Но, компания BMW продолжает предлагать модели с шестиступенчатой коробкой, ориентируясь на энтузиастов вождения.

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Один из последних автомобилей с МКПП - BMW Z4 Handschalter 2025 года. В статье перечисляются модели BMW с шестиступенчатой механической коробкой передач, которые можно приобрести.

BMW M2 Новый G87 BMW M2, как и предшественник F87 M2, предлагается с шестиступенчатой механической коробкой передач.

M2 - фаворит среди пуристов: более половины моделей G87, проданных в США в 2023 году, оснащены педалью сцепления. Выпуск версии G87 M2 Competition не планируется, M2 CS появится в 2025 году, но с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Как долго BMW будет предлагать шестиступенчатую МКПП для G87 M2? Как минимум до 2026 года, но точные сроки пока не определены.

Седан BMW M3 Базовая версия седана BMW M3 (G80) оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач с 3,0-литровым рядным двигателем. По словам представителей BMW, 15-20% M3 в мире оснащаются МКПП.

Купе BMW M4 Как и седан M3, базовый купе BMW M4 (G82) оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач в паре с 3,0-литровым турбированным рядным двигателем S58. Установка генерирует 473 л.с. при 6 250 об/мин и 550 Нм крутящего момента в диапазоне от 2 650 до 6 130 об/мин. BMW M3 2024 года с шестиступенчатой механической коробкой передач разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды. Для сравнения, BMW M3 Competition с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач достигает той же скорости за 3,8 секунды.

BMW Z4 M40i 2025 Z4 BMW Handschalter впервые с шестиступенчатой МКПП, разработанной специально для нового Z4. BMW Z4 sDrive20i Еще одна модель в линейке Z - Z4 sDrive20i с шестиступенчатую механическую коробку передач, доступная исключительно для европейского рынка. Сочетание 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя и МКПП делает Z4 sDrive20i привлекательным выбором для тех, кто ищет незабываемый опыт вождения.

BMW 218i Gran Coupe BMW 218i Gran Coupe - модель начального уровня, также доступна с шестиступенчатой механической коробкой передач в Германии. Новая модель F44 BMW 2 Series Gran Coupe уже на подходе. Замена F74 будет представлена в конце 2024 года, и, как и в случае с 1 серией F70, может отказаться от шестиступенчатой МКПП. BMW 218d Gran Coupe BMW 218d Gran Coupe с МКПП, оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 350 Нм. 218i, и 218d Gran Coupe не доступны рынку США. Будущее механических коробок передач BMW остается неопределенным. По данным источников, производство M3 G80 завершится в феврале 2027 года, выпуск M4 G82 могут продлить до июня 2028 года, M2 G87 - до июля 2029 года.