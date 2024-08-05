Как по износу шин определить неисправность автомобиля

Износ шин может быть следствием разных факторов и сам по себе не всегда говорит о неисправности автомобиля. При этом существует ряд ситуаций, когда износ шин может сигнализировать о различных проблемах. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

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"Так, например, износ по краям протектора может указывать не неправильную регулировку сход-развала, низкое давление в шинах, проблемы с подвеской или рулевым управлением, а также на частую эксплуатацию автомобиля с перегрузом. Износ по центру чаще говорит об эксплуатации автомобиля с повышенным давлением в шинах. Ступенчатый износ нередко возникает при нарушенной балансировке покрышек или неисправных амортизаторах.

Вторая ситуация, на которую стоит обратить внимание - это быстрый (преждевременный) износ шин. Он может указывать на проблемы с подвеской, амортизаторами, рулевым управлением, тормозной системой или на неправильную установку колес. Также часто наблюдается у машин, эксплуатируемых на высоких скоростях.

Третья ситуация - это повреждение или отслаивание протектора шин, который может быть признаком перегрузки, недостаточного давления в покрышках или неправильного (агрессивного) стиля вождения.

В целом важно понимать, что износ шин не является стопроцентным индикатором неисправности автомобиля, но является первым звонком, что стоит провести диагностику. Определить точную причину износа и выявить возможные неисправности поможет профессиональная диагностика на сервисе", - отметил специалист.

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