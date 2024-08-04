Европейские марки авто подешевели в России: эксперт назвал причину

В России фиксируется падение спроса на автомобили европейских брендов, чтобы стимулировать продажи, дилеры вынуждены снижать цены. Такую причину внезапного удешевления иномарок, в частности Peugeot и Citroen, назвал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в разговоре с «Лентой.ру».

Автоэксперт заявил, что после 2022 года россияне, владеющие европейскими машинами, столкнулись с трудностями, такими как отключение от программного обеспечения и сложности с диагностикой. Кроме того, стало трудно искать автозапчасти, а цены на них взлетели.

«На сегодняшний день их стоимость выросла на 15–20% в сравнении с прошлым годом», — привел статистику Житнухин.

Все это привело к резкой просадке спроса на европейские автомобили. Он снижается месяц к месяцу, это вынуждает продавцов снижать стоимость лотов, объяснил специалист. Но, по его мнению, в случае с Peugeot и Citroen такой метод вряд ли сработает, поскольку эти марки не пользовались большой популярностью даже до возникновения дефицита европейской продукции.

«Так, продажи Citroen в 2021 году составили всего 4897 единиц, Peugeot — 8727 автомобилей. Помимо этого, их стоимость на сегодняшний день остается неконкурентоспособной на отечественном рынке. Citroen C5X можно купить за 4,3 миллиона рублей, а Peugeot 2008–2023 года выпуска — за 3 миллиона рублей. За эту сумму сейчас можно приобрести гораздо более современные и технологичные китайские автомобили», — резюмировал Житнухин.

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