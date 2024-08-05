FAW прекратит продажи в России кроссовера Bestune T99

Китайский автопроизводитель FAW завершает продажи в России флагманского кроссовера Bestune T99, в будущем году ему на смену придет обновленная модель. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании.

© Газета.ру

«В следующем году мы ожидаем обновленный Т99, поэтому сейчас распродаем остатки. Обслуживание и сервис машин сохранятся в прежнем объеме», — сообщили в пресс-службе FAW.



Поставки автомобилей в Россию уже завершены, уточнили в компании. FAW Bestune T99 рассчитан на пять человек. Его длина 4800 мм, колесная база — 2870 мм. Под капотом — турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» японской марки Aisin. Тяга передается на передние колеса.