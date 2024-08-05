Выезжал с прилегающей территории и попал в ДТП: можно ли остаться невиновным

Недавно мы подробно разбирались в правилах выезда с прилегающей территории. В том материале мы сделали однозначный вывод: в случае ДТП всегда виноват тот, кто выезжал с прилегающей территории. Но можно ли доказать свою невиновность в такой ситуации? Судебная практика говорит, что есть одно важное исключение, когда такое действительно возможно. Давайте разберемся, почему и как.

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Кратко напомним, почему в ДТП по правилам всегда виноват тот, кто выезжает с прилегающей территории. На это указывают сразу два факта. Во-первых, пункт 8.3 ПДД, который гласит, что «при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и пешеходам, движущимся по ней». Ну а во-вторых, определение главной дороги дополнительно уточняет, что «главная дорога – это любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий».

То есть, у водителя, выезжающего с прилегающей территории, по умолчанию не может быть никаких приоритетов, и он обязан уступить дорогу всем и каждому. А при ДТП, связанном с таким маневром, виноват всегда выезжающий, поскольку он не выполнил требование ПДД уступить дорогу.

Однако из описанного выше правила есть одно важное исключение. Чтобы его понять, нужно вспомнить Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года. Мы опирались на него, когда разбирались, как доказать свою правоту в ДТП с обочечником, но оно работает и в случае выезда с прилегающей территории.

Пункт 14 этого Постановления указывает, что «Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу».

Проще говоря, водитель, выезжающий с прилегающей территории, не обязан уступить дорогу тем, кто едет с нарушением ПДД. И это важное условие многое меняет. Рассмотрим одну из возможных ситуаций: допустим, водитель выезжает с прилегающей территории направо, а в это время ему навстречу едет водитель, выехавший на встречную полосу в нарушение ПДД – например, через сплошную полосу разметки. В этой ситуации водитель, выезжающий с прилегающей территории, будет прав, поскольку у него нет обязанности уступить дорогу нарушителю. И при ДТП у него будут все основания доказать свою правоту. Судебная практика это подтверждает: например, в 2020 году Верховный суд оправдал водителя, попавшего в такое ДТП при выезде с прилегающей территории, и отменил постановление нижестоящих судов, признавших его виновным. Несмотря на то, что судебное право в России не прецедентное, Верховный суд опирался на конкретный законодательный акт, так что доказать свою правоту могут и другие водители, попавшие в аналогичные условия.

При попадании в аналогичное ДТП важно сразу обозначить обстоятельства, которые позволят установить вину другого водителя. При оформлении ДТП и в схеме, и в описании следует обязательно указать тот факт, что второй участник двигался по траектории, движение по которой не допускается. Кроме того, стоит дополнительно зафиксировать это на фото или видео, где будет видно положение автомобилей и сплошную линию разметки. При наличии такой доказательной базы есть все шансы законно остаться невиновным в ДТП при выезде с прилегающей территории.