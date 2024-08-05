Представлен новый Volkswagen Magotan для Китая

СП FAW-VW представило пятиметровый Volkswagen Magotan за 2,2 млн рублей.

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Сменив поколение, европейский Volkswagen Passat остался исключительно в виде универсала. В Китае наоборот – только седан. На фотографиях изображен Volkswagen Magotan, выпускает который совместное предприятие FAW-VW. Стилистически он перекликается с новым Пассатом, но все-таки не копирует его.

А еще будет Volkswagen Passat Pro от СП SAIC–VW – тот при взгляде анфас от универсала для Европы неотличим. Без малого пятиметровый Magotan построен на платформе MQB и имеет колесную базу 2871 мм (у европейского универсала на 30 мм меньше).

В числе опций заявлены умные матричные фары IQ. Light, вентиляция и обогрев всех сидений, трехзонный «климат». Интерьер отличается от универсала наличием третьего ЖК-дисплея. Компанию цифровой приборке диагональю 10,3 дюйма и 15‑дюймовому медиаэкрану составил монитор на 11,6 дюйма для правого переднего пассажира.

Кстати, такую же особенность получил и новый Tiguan для Китая. На выбор – бензиновые турбомоторы 1.5 (160 л. с.) и 2.0 (220 л. с.). Максималка у обеих версий – 210 км/ч, но более мощная шустрее в наборе сотни: 7,3 с против 9,1 с. Трансмиссия: 7‑ступенчатый робот и передний привод. Volkswagen Magotan стоит в Китае от 180 тысяч юаней.