Эксперт предупредил о грядущем дефиците моторных масел в России

На протяжении года российский рынок автомобильных масел шел в гору: приходили новые бренды, те, что ушли из-за санкций, вернулись через отечественных дистрибьютеров. Казалось бы, дефицита ожидать точно не стоит. Однако, как отмечает портал "Автовзгляд", эксперты говорят о негативных перспективах.

© Российская Газета

По словам технического специалиста СТО "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максима Затимова, ситуация с маслами сейчас сложная. Раньше в компании покупали бочками Mobil, никаких нареканий не было. Потом появились подделки, но их с рынка вытеснил турецкий Mobil хорошего качества. Однако последняя закупка показала, что контрафакт снова не исключен: кривые упаковки, плохая "запечатка", канистры текут, отличаются от фирменных по цвету: по ощущениям - это мытищинский "Мобил". Официальный Mobil на запросы не отвечает.

В среднем ценовом сегменте в СТО использовали масло Repsol. Сейчас, по словам Затимова, из продажи исчезли бочки, масло пока есть в пластиковых канистрах. Пока на складах их запас есть, но если исчезнет и Repsol, придется искать новые варианты, а прежде, чем предлагать клиентам, их нужно будет тестировать.

Еще один вариант - закупать японское масло Idemitsu, но у него также много подделок. Последние 3-4 месяца официальные дилеры бренда не выходят на связь. И такая ситуация, отмечает эксперт, настораживает.

Многие мастерские и СТО не хотят переходить на отечественные масла, пытаются найти приемлемые зарубежные варианты, которые дают возможность подержанным моторам проработать дольше - это актуально в ситуации дефицита запчастей. Но, скорее всего, таких вариантов будет все меньше.

Ранее эксперт объяснил "РГ", почему опасно для мотора подержанного авто более вязкое масло.