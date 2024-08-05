Changan показал салон нового Deepal S05: роскошь в минимализме

Changan показал салон Deepal S05: возможно, это будущая Mazda. «Младший» кроссовер начали рассекречивать в мае; теперь секретов во внешности не осталось. Deepal S05 — среднеразмерная модель длиной 4,62 метра с колёсной базой 2,88 метра. Новинку предложат с задним приводом, в чисто электрическом формате или в виде последовательного гибрида с 1,5-литровым атмосферным двигателем-экстендером. Возможно, S05 станет основой для серийной Mazda Arata.

© Motor.ru

Сюрпризом интерьер Deepal S05 не стал: изнутри кроссовер почти в точности копирует «старший» S7. Не перепутать две модели помогут нюансы: у «пятёрки» меньше диагональ тачскрина медиасистемы, трёхспицевый руль, проще кресла и центральный подлокотник, подстаканники оформлены иначе, а динамики аудиосистемы расположены прямо под подоконной линией.

© Deepal

© Deepal

© Deepal

Внешность Deepal S05 раскрыта 2,5 месяца назад, и новых изображений не появилось. У кроссовера небольшие свесы, «потайные» дверные ручки, традиционные зеркала заднего вида и оптика в корпоративном стиле суббренда Changan. По технике новинка скопирует «старший» Deepal S7. Дата презентации не раскрывается.

В апреле Mazda пообещала, что линейку пополнит электрифицированный кроссовер Arata и даже показала одноименный концепт-кар. Судя по линии остекления и габаритам, основой для «японца» может послужить Deepal S05. Унификация была бы выгодна обеим сторонам, ведь Mazda EZ-6 в точности повторила исходник Changan по технике.